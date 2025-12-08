Cassonetti in strada e falò ' abusivo' in via Perosi | fiamme a ridossi di abitazioni e auto

Numerosi disservizi si sono verificati nelle ultime ore a Foggia, con cassonetti della spazzatura posizionati al centro della carreggiata e un falò ‘abusivo’ in via Perosi, vicino al Policlinico. Questi episodi hanno causato disagi e rischi per la sicurezza dei residenti e degli automobilisti in zona.

L'amministrazione comunale aveva, come è noto, vietato l'accensione delle cosiddette 'fanoje', ovvero i falò dell'Immacolata.

