Cassonetti in strada e falò ' abusivo' in via Perosi | fiamme a ridosso di abitazioni e auto

Proseguono segnalazioni di discariche abusive e incendi in strada a Foggia. Recenti interventi hanno evidenziato la presenza di cassonetti posizionati al centro della carreggiata e un falò non autorizzato vicino al Policlinico, creando situazioni di pericolo per residenti e automobilisti.

Cassonetti della spazzatura posizionati al centro della carreggiata e falò 'abusivo' in via Perosi, nei pressi dell'ingresso del Policlinico di Foggia. L'amministrazione comunale aveva, come è noto, vietato l'accensione delle cosiddette 'fanoje', ovvero i falò dell'Immacolata.

