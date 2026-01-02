Fico vara la nuova Giunta campana Unimpresa Irpinia Sannio saluta la svolta per le aree interne

Unimpresa Irpinia Sannio prende atto della nuova Giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico. La formazione di questa squadra rappresenta un passo importante verso il rafforzamento delle politiche di sviluppo e di attenzione alle aree interne del territorio. Un segnale di cambiamento che potrebbe favorire un miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle zone più periferiche della regione.

Unimpresa Irpinia Sannio accoglie con favore la composizione della nuova giunta regionale presentata dal presidente Roberto Fico, interpretandola come un segnale chiaro di rinnovamento e di attenzione verso le aree interne della Campania. L'associazione sottolinea come la scelta di figure con.

