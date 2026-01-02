Ginevra un nome da regina Per la prima nata del nuovo anno e per l’ultima che saluta il 2025

Ginevra, simbolo di rinascita e continuità, rappresenta sia la prima nata del 2026 sia l’ultima del 2025. Tra la sera del 31 dicembre e le prime ore del nuovo anno, i punti nascita dell’Asl Toscana Centro hanno accolto i nuovi arrivati, chiudendo un anno e aprendo uno nuovo. Un momento di transizione che sottolinea il ciclo naturale della vita e il ricambio generazionale.

Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del primo gennaio 2026, nei punti nascita dell’Asl Toscana Centro si sono registrati gli ultimi nati dell’anno che si è appena chiuso e i primi del nuovo anno. Nell’ultimo dell’anno, dei sei ultimi nati, 4 sono femmine, mentre al momento sulle cinque nascite registrate nel 2026 i fiocchi rosa sono 3 e quelli azzurri 2. L’ultima nascita del 2025 è avvenuta a Prato alle 23.48. È una bambina e si chiama Shuyao. La prima nascita del 2026 nei punti nascita dell’Ausl Toscana Centro è avvenuta al San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 1,36. È un maschietto e si chiama Leonardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginevra, un nome da regina. Per la prima nata del nuovo anno e per l’ultima che saluta il 2025 Leggi anche: Caterina apre il nuovo anno nel Sannio: la prima nata del 2026 Leggi anche: Il nuovo anno a Bari inizia con Luana: è lei la prima nata del 2026 in città Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ginevra, un nome da regina. Per la prima nata del nuovo anno e per l’ultima che saluta il 2025. Ginevra, un nome da regina. Per la prima nata del nuovo anno e per l’ultima che saluta il 2025 - Due bellissimi fiocchi rosa al San Jacopo per l’immensa felicità dei genitori e delle famiglie. lanazione.it

È nata Ginevra. L’Amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, rivolge i più sentiti auguri alla mamma Francesca BOCCELLA al papà Mario DE LUCA, ai nonni, agli zii e a tutta la famiglia. Benvenuta Ginevra nella nostra Comunità. - facebook.com facebook

