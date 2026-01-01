Caterina apre il nuovo anno nel Sannio | la prima nata del 2026

Caterina è la prima nata nel Sannio nel 2026, segno di un nuovo inizio. Alle ore 0.01 di oggi, 1 gennaio, ha visto la luce a Benevento, portando con sé speranza e il primo sorriso di quest’anno. Un evento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la comunità locale, in un giorno di rinascita e prospettive future.

Benevento, 1 gennaio 2026 – È nata alle 0.01 di oggi, primo gennaio, la prima bambina del 2026 nel Sannio. Si chiama Caterina, pesa 2,785 chilogrammi ed è figlia di una coppia residente a Mirabella Eclano. La piccola è venuta al mondo grazie all'assistenza dell'equipe medica del Reparto di.

Un nuovo anno, nuove vite: i primi nati del 2026 in Calabria, una bambina a Cosenza e un maschietto a Crotone - 26 del mattino, quando il silenzio della notte stava lentamente lasciando spazio alle prime speranze del nuovo anno, all’ospedale San Giovanni di ... wesud.it

Auguri di Buon Anno e Felice 2026 a Tutti! ?

CAPODANNO SEMPLICE ALL'EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO Momenti di silenzio, altri di festa, altri di condivisione: l’Eremo di S. Caterina del Sasso per il fine ed inizio anno apre. Il monastero che sorge a strapiombo sul lago maggiore a Leggiun - facebook.com facebook

