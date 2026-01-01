A Bari, il primo nato del 2026 è una bambina di nome Luana, nata all’ospedale San Paolo proprio a mezzanotte. Con questa nascita, si apre ufficialmente il nuovo anno nella città, segnando un inizio speciale per la comunità locale. La piccola, arrivata in un momento simbolico, rappresenta un auspicio di speranza e continuità per il prossimo anno.

E' una bimba la prima nata del 2026 a Bari. La piccola Luana è venuta alla luce “proprio a mezzanotte”, come raccontano dall'ospedale San Paolo, che si aggiudica così il primato della nascita che ‘inaugura’ questo nuovo anno in città.Le altre nascite nella notte di Capodanno Ma non si è trattato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il nuovo anno a Bari inizia con Luana: è lei la prima nata del 2026 in città

