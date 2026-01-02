Donald Trump prende in giro George Clooney per la sua cittadinanza francese | la replica dell’attore

Recentemente, Donald Trump ha scherzato sulla cittadinanza francese di George Clooney, suscitando reazioni da parte dell’attore. Clooney, noto per il suo senso dell’umorismo, ha risposto con una battuta rivolta al presidente degli Stati Uniti, che aveva commentato la decisione della Francia di concedere la cittadinanza all’attore e alla sua famiglia. Questa vicenda ha attirato l’attenzione sulla polemica tra Trump e Clooney, evidenziando il tono spesso ironico dei loro scambi pubblici.

George Clooney ha utilizzato il suo proverbiale umorismo contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva criticato la decisione della Francia di concedere la cittadinanza francese all'attore di Hollywood e alla sua famiglia. Il sessantaquattrenne premio Oscar, sua moglie, Amal Alamuddin Clooney, e i loro due figli l'hanno ottenuta all'inizio di questo mese. Da tempo, vivono in una proprietà nel sud del Paese. Clooney ha elogiato le leggi francesi sulla privacy, che hanno ampiamente protetto la sua famiglia dalle intrusioni dei media internazionali, nonché l'opportunità di crescere i suoi figli fuori Hollywood.

