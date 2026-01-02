Gennaio e il momento di rimettersi in riga Partendo dal dry January

A gennaio, dopo le festività, è comune desiderare un cambiamento nelle abitudini quotidiane, in particolare a tavola. Il Dry January rappresenta un’occasione per dedicarsi a uno stile di vita più equilibrato, eliminando l’alcol per un mese. Questo periodo può essere un’opportunità per rinnovare le proprie scelte e iniziare l’anno con maggiore consapevolezza e benessere.

D opo le feste natalizie è normale volersi “rimettere in riga”, soprattutto a tavola. Non è un caso se, complice i buoni propositi per il nuovo anno, proprio a gennaio si celebra il cosiddetto Dry January, il mese di astinenza dall’alcol. Una pratica che, almeno stando ai sondaggi e agli studi, sta avendo sempre più successo con dei benefici su corpo e mente. Ma che può presentare anche qualche difficoltà. Dry January, tutti gli effetti positivi sulla salute di un mese senza alcol X Leggi anche › Dry January, Veganuary, No Spend January: un mese senza alcol, carne, sprechi. Chi accetta la sfida? Dry January, che cos’è. 🔗 Leggi su Iodonna.it

