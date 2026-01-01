Colazione del primo gennaio | come rimettersi in carreggiata dopo il cenone

La colazione del primo gennaio rappresenta un momento di congedo dai festeggiamenti natalizi. Dopo il cenone, è consueto prendersi del tempo, gustando una semplice bevanda calda con qualche dolce residuo. È un’occasione per tornare alla routine e iniziare il nuovo anno con calma, preparando il corpo e la mente alle sfide che ci attendono. Ecco alcuni consigli per affrontare al meglio questa prima giornata dell’anno.

Il primo gennaio ha sempre un rituale familiare: ci si alza tardi, si aprono i resti del cenone e, quasi automaticamente, si prepara una tazza di caffelatte accompagnata da un’altra fetta di panettone. È. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Colazione del primo gennaio: come rimettersi in carreggiata dopo il cenone Leggi anche: Come ripartire a colazione dopo il cenone di Capodanno Leggi anche: Formazioni confermate, gli uomini di Emery puntano a rimettersi in carreggiata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Come ripartire a colazione dopo il cenone di Capodanno - La colazione del 1° gennaio non deve punire né replicare la festa: serve a riattivare la digestione con idratazione, cibi ... dilei.it

