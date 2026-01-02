Fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio | percorso e orari Chi sono i tedofori

Il 6 gennaio 2026, Bologna ospiterà la cerimonia della fiaccola olimpica, con un percorso dettagliato e gli orari ufficiali. Durante l’evento, i tedofori porteranno simbolicamente il valore dello sport e dello spirito olimpico attraverso le vie della città. Ecco tutte le informazioni utili per seguire questa tradizionale tappa delle Olimpiadi.

Bologna, 2 gennaio 2026 — C’è un momento, nello sport, in cui il tempo sembra rallentare e la storia torna a camminare per strada. Accadrà martedì 6 gennaio a Bologna, quando la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 attraverserà la città, portando con sé il simbolo più riconoscibile: un fuoco che unisce territori, persone e generazioni, e che anticipa l’appuntamento a cinque cerchi in programma dal 6 al 22 febbraio. Partita da Roma lo scorso 6 dicembre, la torcia olimpica sta percorrendo un lungo viaggio attraverso l’Italia. Un tragitto imponente, lungo circa 12.000 chilometri, che attraversa 110 province e tutte le 20 regioni, coinvolgendo complessivamente 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

