fiamma olimpica a napoli i tedofori vip e il percorso che faranno

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli accoglie domani, 23 dicembre, la fiamma olimpica in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. E tra i tedofori ci sarà anche Carlo di Borbone delle Due Sicilie, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888.La staffetta partirà alle 17 e attraverserà la città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

fiamma olimpica napoli tedoforiNapoli accoglie fiamma olimpica, tra i tedofori anche Carlo di Borbone - Ci sarà anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie tra i tedofori che prenderanno parte alla cerimonia della fiamma olimpica di Milano- ansa.it

