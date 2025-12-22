Fiamma olimpica a Napoli i tedofori vip e il percorso che faranno
Napoli accoglie domani, 23 dicembre, la fiamma olimpica in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. E tra i tedofori ci sarà anche Carlo di Borbone delle Due Sicilie, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888.La staffetta partirà alle 17 e attraverserà la città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
