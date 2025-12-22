Napoli accoglie domani, 23 dicembre, la fiamma olimpica in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. E tra i tedofori ci sarà anche Carlo di Borbone delle Due Sicilie, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888.La staffetta partirà alle 17 e attraverserà la città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Fiamma olimpica a Napoli, i tedofori vip e il percorso che faranno

Leggi anche: Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola

Leggi anche: Fiamma olimpica a Viterbo, il test del percorso e i nomi dei tedofori "di casa"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 18 a Napoli; Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Napoli si prepara al passaggio della fiamma olimpica: chiusi i cantieri sulle strade. Tedofori Ferrara, Maddaloni e Stash.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica oggi e domani tra Napoli e provincia - La fiamma olimpica in Campania: oggi nella provincia di Napoli, domani nel capoluogo partenopeo. fanpage.it