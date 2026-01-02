Ferrari fissa il percorso | La salvezza è possibile con lavoro mercato e ds

Ferrari traccia la strada con una strategia basata su lavoro, mercato e un nuovo direttore sportivo. Con pazienza e fiducia nel tecnico, si mira a consolidare la squadra e a evitare la retrocessione. L’ingresso di una figura dirigenziale di rilievo rappresenta un passo importante verso la salvezza, con l’obiettivo di rafforzare il progetto e garantire un futuro più stabile.

Un passo alla volta, fiducia al tecnico, sfruttando il mercato e soprattutto l'arrivo di una figura dirigenziale importante con un solo unico obiettivo: evitare la serie B. E' questo il succo delle parole, affidate ai canali ufficiali della società, del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari che aprono il 2026, l'anno del centenario del club viola. Prima di festeggiare, però, c'è una salvezza da conquistare tutt'altro che facile, ma lo sforzo di tutti, anche della famiglia Commisso, come sottolineato dal dg, va proprio in questa direzione. "È un momento dove dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo – dice Ferrari –.

