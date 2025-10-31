Ottolini Juve la strada si fa in discesa | ufficiale la separazione dal Genoa per il possibile nuovo DS Il comunicato con tutti i dettagli
Ottolini Juve, la strada si fa in discesa: ufficiale la separazione dal Genoa. Le ultime novità per il direttore sportivo. Il pezzo mancante del puzzle sta per andare al suo posto. In una settimana di rivoluzioni totali in casa Juventus, segnata dall’esonero di Igor Tudor e dall’arrivo di Luciano Spalletti, arriva una notizia di mercato che sblocca definitivamente la costruzione della nuova area sportiva. Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del Genoa: la separazione tra il dirigente e il Grifone è stata ufficializzata oggi. Questo, di fatto, spiana la strada al suo arrivo immediato a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
