Il ds Mirabelli | Siamo soddisfatti del percorso Mercato di gennaio? Saremo vigili

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della cena natalizia al Ristorante Tezzon di Camposampiero, il ds Mirabelli ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra, mantenendo un atteggiamento vigile sul mercato di gennaio. L’atmosfera è rilassata, ma l’attenzione resta alta per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali del Padova.

