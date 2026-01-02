Fausto Zanardelli, noto come Fausto Lama, commenta la separazione da Francesca Mesiano, spiegando che lavorare insieme e avere una relazione ha portato a una crisi. Sottolinea come la collaborazione artistica e il rapporto sentimentale abbiano creato tensioni, contribuendo a un burnout. Il cantante si apre sul suo percorso, annunciando il nuovo singolo

Il cantante, che con il nome d'arte Fausto Lama sta per pubblicare il suo singolo A tanto così, spiega cosa è successo con la ormai ex compagna di vita e di musica: «Mi sentivo il ghost writer della coppia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo»

Fausto dei Coma_Cose parla dell'amicizia con Francesca e del rischio di mescolare amore e musica.

