Coma Cose Fausto Lama spiega perché è finita con California | Sentimento assopito siamo andati in burnout

Fausto Lama di Coma Cose ha spiegato le ragioni della fine della relazione con California, evidenziando un sentimento di assopimento e burnout. Dopo un anno di matrimonio, i due artisti hanno deciso di interrompere la loro collaborazione e vita condivisa. Questa scelta riflette le difficoltà di mantenere un equilibrio tra impegno personale e professionale, portando a una separazione che ha sorpreso i fan.

