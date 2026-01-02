Coma Cose Fausto | Si erano mescolate troppo le cose… e pubblica una canzone che parla di Francesca
Fausto Lama, ex membro dei Coma Cose, si appresta a pubblicare il suo progetto solista. Dopo la fine della relazione con Francesca e la separazione dal duo, l’artista affronta questa nuova fase con un percorso personale e artistico distinto. La sua musica riflette le esperienze vissute e le emozioni legate a questi cambiamenti, offrendo agli ascoltatori un’interpretazione autentica e intima di un momento di transizione.
Fausto Lama è pronto ad uscire con il suo progetto musicale da solista, dopo essersi lasciato con Francesca ed aver chiuso con i Coma Cose. Ma la sua canzone parlerà della sua ex
