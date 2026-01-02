Famiglia nel bosco voce clamorosa | Lui e lei hanno litigato

La famiglia nel bosco, composta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ha scelto di vivere isolata nelle aree abruzzesi con i propri figli, evitando vaccini obbligatori e controlli sanitari. Recentemente, emergono segnali di tensione tra i genitori, evidenziati da una voce che segnala un possibile litigio tra lui e lei. Questa situazione mette in discussione l’armonia della loro convivenza e le scelte educative adottate nel contesto isolato.

La coppia della "famiglia del bosco", Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, finora unita nella scelta di educare i due figli (di 6 e 8 anni) in isolamento nei boschi abruzzesi, senza vaccini obbligatori né controlli pediatrici regolari, sta mostrando le prime crepe.Da circa un mese e mezzo, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei bambini, collocandoli in una casa famiglia a Vasto. La misura è legata a preoccupazioni sulle condizioni di vita e sull'istruzione dei minori. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i coniugi sono emerse tensioni: Nathan appare più accomodante e rassegnato, mentre Catherine rimane irremovibile nei suoi principi, indignata soprattutto per la perizia psicologica disposta dal Tribunale per l'intera famiglia (genitori inclusi), affidata alla consulente tecnica d'ufficio Simona Ceccoli.

