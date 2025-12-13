Famiglia nel bosco una clamorosa svolta | la decisione dei genitori
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, conosciuti come i
Dopo un iniziale resistenza, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, noti come i "genitori del bosco" di Palmoli (in provincia di Chieti), hanno finalmente acconsentito a tutte le richieste delle autorità. La coppia ha dato il via libera alle vaccinazioni per i tre figli e ha accolto con favore la proposta di istruzione domiciliare avanzata dal sindaco Giuseppe Masciulli. L'insegnante coinvolta, che fa parte di un'iniziativa comunale dedicata all'alfabetizzazione degli stranieri, si è resa immediatamente disponibile e comincerà le lezioni non appena i bambini usciranno dalla comunità protetta di Vasto, dove sono ospitati dal 20 novembre scorso, per fare ritorno nell'abitazione familiare. Liberoquotidiano.it
La svolta della famiglia del bosco che ha accettato una nuova casa gratis: perché hanno detto sì. Lo scontro sul ritorno dei figli: «Da noi nessun passo indietro» - Il chiarimento di Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmigham che si preparano al trasloco. open.online
Famiglia nel bosco, c’è la svolta. Gli avvocati: ok dei genitori alla casa offerta dall’imprenditore - I legali in un comunicato: "Nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà" ... quotidiano.net
Ora la famiglia nel bosco dice sì alla maestra a casa (prima dell'udienza chiave) x.com
?? La famiglia del bosco torna unita: Nathan riabbraccia i figli - facebook.com facebook
I genitori della famiglia del bosco verso l'ok a una nuova casa