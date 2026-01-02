Eurolega il Virtus Bologna batte in rimonta l' Olimpia Milano

Nel 19° round di Eurolega, Virtus Bologna supera in rimonta Olimpia Milano con il punteggio di 97-85. Si tratta del primo derby italiano disputato in questa competizione, testimoniando l’equilibrio e la competitività tra le due squadre. La partita si è svolta in casa Virtus, che ha saputo reagire a un avvio difficile, portando a termine una vittoria significativa nel contesto del girone di andata.

Il primo derby italiano in Eurolega, in scena all’ultima giornata del girone di andata (19° round), va a una grande e stoica Virtus Bologna che, in casa, batte in rimonta l’Olimpia Milano per 97-85. La squadra di coach Ivanovic torna al successo in Europa dopo due sconfitte consecutive e aggancia a 10-9 proprio i meneghini che, invece, strappano il terzo referto giallo consecutivo. Le V-Nere si presentano alla sfida con defezioni importanti quali la stella Carsen Edwards, Alen Smailagic, Amiou Diarra e, all’ultimo, anche il centro della Nazionale Momo Diouf. Milano sembra subito sfruttare le assenze bianconere, spingendosi fino al +15 (32-17) dopo 12’, ma, proprio nel momento migliore, si fa travolgere dall’agonismo mai domo dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eurolega, il Virtus Bologna batte in rimonta l'Olimpia Milano Leggi anche: Eurolega, cadono Olimpia Milano e Virtus Bologna Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, stop natalizio per Olimpia Milano e Virtus Bologna; Virtus Bologna immensa, ma vince l'Olympiacos con Dorsey-Fournier; Basket, la Virtus Bologna ospita l’Olympiacos in una sfida diretta per i play-in. Eurolega, il Virtus Bologna batte in rimonta l'Olimpia Milano - La Virtus mostra quell’organizzazione, figlia delle solide fondamenta costruite dal coach montenegrino, contro la quale l’Olimpia no ... ilgiornale.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby tricolore, Morgan e Alston Jr. protagonisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:34 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. oasport.it

Eurolega, la Virtus vince il derby con Milano 97-85 - Alle assenze di Smailagic e di Diarra si aggiunge all'ultimo anche quella di Diouf, acciaccato a un ginocchio. rainews.it

EUROLEAGUE | RS R18 25/26 | VIRTUS BOLOGNA vs OLYMPIACOS POSTGAME

#GameDay 19ª Giornata EuroLega Virtus Bologna-Olimpia Milano Virtus Arena 20:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com facebook

#GameDay 19ª Giornata EuroLega Virtus Bologna-Olimpia Milano Virtus Arena 20:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.