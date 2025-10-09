eurolega cadono olimpia milano e virtus bologna

Milano, 9 ottobre 2025 – Il terzo turno della stagione regolare di Eurolega si è rivelato decisamente amaro per EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, che hanno rimediato due sconfitte. L’Olimpia ha ceduto all’ultimo respiro 82-79 tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago contro i vicecampioni d’Europa del Monac o. Agli uomini di coach Ettore Messina, ancora orfani di Josh Nebo e incappati in una serata non esaltante al tiro (48% da due e 30% da tre punti), non è bastato il ruggito d’orgoglio nei minuti finali per avere la meglio sui monegaschi al termine di una gara nel complesso molto equilibrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

