Ennesima violenza al Pronto Soccorso di Terni | Aggressione fisica e verbale culminata in minacce di morte Atti da condannare con fermezza

Nuovo episodio di violenza al Pronto Soccorso di Terni, dove personale sanitario è stato vittima di aggressioni fisiche e verbali, con minacce di morte. La notte tra il 30 e il 31 dicembre si è resa necessaria l’intervento delle forze dell’ordine e delle guardie giurate. Tali episodi evidenziano l’urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza di operatori e utenti in ambito sanitario.

Ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso di Terni. Nuovi momenti di tensione si sono registrati nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, rendendo necessario l’intervento delle guardie giurate e dei Carabinieri. A generare gli attimi di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ennesima violenza al Pronto Soccorso di Terni: "Aggressione fisica e verbale culminata in minacce di morte. Atti da condannare con fermezza" Leggi anche: Aggressione al pronto soccorso di Formia: "Basta violenza" Leggi anche: Aggressione a Castiglione dei Genovesi, Vietri (FdI): “Solidarietà al sindaco, violenza da condannare” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Medico aggredito a Polla, la denuncia di Marino (Ugl Salute Salerno) e la proposta del consigliere Odierna; Medico aggredito al pronto soccorso di Polla, la Cgil: Serve più vigilanza; Aggressione al personale sanitario: solidarietà al collega e dura condanna dell’assenza delle istituzioni aziendali; Ennesima aggressione nel carcere di Bancali: agente preso a testate. Attesa troppo lunga, scoppia la furia al pronto soccorso. Infermiera schiaffeggiata davanti ai pazienti - Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa un’infermiera in servizio presso il ... casertanews.it

Medico aggredito in Pronto Soccorso a Polla. La solidarietà di FP CGIL: “Si implementi la vigilanza” - La FP CGIL Salerno esprime la sua più profonda solidarietà e vicinanza al medico aggredito brutalmente nel Pronto Soccorso di Polla, oltre a riconoscerne il valore e il merito per aver soccorso ... ondanews.it

Aggressione al Pronto soccorso, Maraldo: «Nessuna forma di violenza può essere tollerata» - Il direttore generale dell’Ast di Ascoli esprime solidarietà agli operatori coinvolti e richiama il protocollo firmato con Prefettura e Questura per la sicurezza negli ospedali ... lanuovariviera.it

Violenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, nella provincia di Caserta, dove nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, si è consumata l'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario in Campania Un’infermiera è stata presa a schiaffi dalla f - facebook.com facebook

TORINO, ENNESIMA GUERRIGLIA URBANA. SEMPRE SOTTO LA BANDIERA PALESTINESE, SIMBOLO DI VIOLENZA, ODIO E TERRORE Ieri a Torino nuove violenze contro le forze dell’ordine durante le proteste per lo sgombero del centro sociale Askatas x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.