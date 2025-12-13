Aggressione al pronto soccorso di Formia | Basta violenza

L'aggressione al pronto soccorso di Formia ha suscitato grande indignazione, con l'Ugl Salute che condanna fermamente l'episodio. L'attacco ha coinvolto un infermiere e un operatore socio-sanitario, evidenziando le tensioni e le problematiche crescenti nella gestione della sicurezza nelle strutture sanitarie.

Interviene anche l'Ugl Salute, esprimendo “ferma condanna”, dopo l'aggressione avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale di Formia, dove un infermiere e un operatore socio-sanitario sono stati brutalmente colpiti mentre svolgevano il proprio lavoro. “Siamo di fronte all’ennesimo episodio. Latinatoday.it Aggressione al Pronto Soccorso di Formia, Ugl Salute: "Basta violenze, più sicurezza e tutele per gli operatori sanitari" - UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia, dove un infermiere e un ... iltempo.it

UGL Salute su aggressione al Pronto Soccorso di Formia (LT) - UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia (LT), dove u ... expartibus.it

