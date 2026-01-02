Analisi e pronostici di Elche-Villarreal, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18:30 al Manuel Martinez Valero. Scopri formazioni, quote e previsioni per questa sfida di Liga, che vede il Villarreal tentare di riprendere il cammino dopo l’ultima sconfitta contro il Barcellona. Un incontro importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica.

La splendida marcia del Villarreal in Liga si è interrotta nell’ultimo impegno del 2025: nella sfida contro la capolista Barcellona, infatti, la squadra di Marcelino non è riuscita a prolungare la sua striscia positiva e si è arresa alla squadra più forte del campionato. L’anno solare dell’Elche, invece, si è chiuso molto diversamente: la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Manuel Martinez Valero

Leggi anche: Juventus-Lecce (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Como-Udinese (sabato 03 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronostico Elche-Villarreal 3 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Liga Spagnola; L’Elche sta preparando la sfida contro il Villarreal senza la presenza di Héctor Fort, André da Silva e John; Elche CF - Villarreal CF Pronostico e confronto quote 03.01.2026; Pronostico Elche vs Villarreal – 3 Gennaio 2026.

Jana mlikula whoooooolemeal Fuata nyota Results Morocco - Comoros (Home 1UP) Aston Villa - Man Utd (OV 1.5) Villarreal - Barcelona (Away 1UP) Girona - Atletico (Away 1UP) Elche - Vallecano (Away OV 0.5) Betis - G - facebook.com facebook