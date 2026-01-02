È un italiano anomalo è l’opposto di Tomba Rossi e Pantani Ha zittito tutti con i risultati | Binaghi su Sinner

Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, commenta Jannik Sinner, campione italiano e attuale numero due al mondo. Descrivendolo come un atleta diverso dai campioni del passato, Binaghi sottolinea come Sinner abbia conquistato rispetto e ammirazione attraverso i risultati e il comportamento in campo, rendendolo una figura di riferimento nel panorama sportivo italiano.

"È facile difenderlo per quel che fa in campo e per quel che dice fuori". Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, su Jannik Sinner, campione italiano e attuale numero due al mondo, nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport. Attento, concentrato, sempre sul pezzo e sempre desideroso di migliorarsi giorno dopo giorno, senza mai usare una parola fuori posto, Jannik Sinner si è ormai guadagnato la palma di sportivo italiano più noto al mondo, grazie anche al suo dualismo con Carlos Alcaraz. "È un italiano anomalo, specie rispetto ai campioni dello sport, nella maggior parte istrioni e vivaci.

