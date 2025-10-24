Fauner | Ero timido l’esatto opposto di Tomba

L’ex fondista Silvio Fauner, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua carriera da sportivo e dei momenti più belli vissuti, come il Mondiale del 1995 vinto. L’intervista a Silvio Fauner. Fauner, fece piangere i norvegesi e urlare gli italiani. «Non mi ubriacai, c’era la 50 km il giorno dopo. Andammo felice a cenare e poi a letto. Ero timido, l’esatto opposto di Alberto Tomba». Una vita di sacrificio la sua, fin da piccolo. «Eravamo quattro figli. Una famiglia di contadini. Si faceva il fieno. I nostri genitori ci hanno insegnato il sacrificio e la fatica. Ci spettavano tutte le mansioni in campagna, poi si sciava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fauner: «Ero timido, l’esatto opposto di Tomba»

