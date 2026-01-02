Dybala Roma il giocatore apre alla permanenza in giallorosso | c’è solo una possibilità per rinnovare con il club capitolino
La situazione contrattuale di Paulo Dybala con la Roma rimane sotto osservazione. L’attuale apertura del giocatore alla permanenza nel club capitolino dipende da un possibile rinnovo, che richiederebbe una significativa riduzione dell’ingaggio. La questione è uno dei temi principali per il futuro della squadra, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.
Dybala Roma, il rinnovo dell’argentino non è escluso. Ma serve una drastica riduzione dell’ingaggio per arrivare alla fumata bianca La situazione contrattuale di Dybala resta uno dei temi centrali in casa giallorossa in vista delle prossime stagioni. Sono diversi i giocatori della rosa allenata da Gian Piero Gasperini che si avvicinano alla scadenza, ma il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Roma, per Gasperini c’è un problema da risolvere: il tecnico giallorosso deve trovare una soluzione al più presto. Le ultime sul club capitolino
Leggi anche: Icardi Roma, il giocatore è stato proposto ai giallorossi per gennaio: la posizione del club capitolino sul possibile arrivo del giocatore dal Galatasaray
Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa; Roma-Genoa 3-1, gol e highlights: la decidono Soulé, Koné e Ferguson; L'accoglienza dei tifosi della Roma per De Rossi e l'abbraccio con Dybala: Bentornato a casa; Roma-Genoa: Ferguson e Dybala titolari. Il ritorno di De Rossi: c'è un tabù da sfatare.
Roma-Genoa 0-0 | De Rossi abbraccia Dybala e Mancini, striscione per lui | OneFootball - Genoa allo Stadio Olimpico chiude l'ultimo turno di Serie A del 2025: i giallorossi dopo la sconfitta con la Juventus possono sorpassare di nuovo i bianconeri al 4° posto con una vittoria. onefootball.com
L’accoglienza dei tifosi della Roma per De Rossi e l’abbraccio con Dybala: “Bentornato a casa” - Tutto l'Olimpico ha omaggiato De Rossi prima della partita tra Roma e Genoa: tanti striscioni e l'abbraccio speciale con Dybala immortalato dalle telecamere ... fanpage.it
Roma-Genoa 2-0 | Soulé+Kone in 19'! De Rossi abbraccia Dybala e Mancini | OneFootball - Genoa allo Stadio Olimpico chiude l'ultimo turno di Serie A del 2025: i giallorossi dopo la sconfitta con la Juventus possono sorpassare di nuovo i bianconeri al 4° posto con una vittoria. onefootball.com
Paulo Dybala vuole restare alla Roma. Pronto anche a ridursi l’ingaggio pur di continuare in giallorosso, la Joya lavora per dimostrare affidabilità fisica e centralità nel progetto. Le risposte dal campo iniziano ad arrivare: 90 minuti di qualità contro il Geno - facebook.com facebook
#Dybala- #Roma e il rinnovo: cosa cambia dopo le parole di #Gasperini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.