Dybala Roma il giocatore apre alla permanenza in giallorosso | c’è solo una possibilità per rinnovare con il club capitolino

La situazione contrattuale di Paulo Dybala con la Roma rimane sotto osservazione. L’attuale apertura del giocatore alla permanenza nel club capitolino dipende da un possibile rinnovo, che richiederebbe una significativa riduzione dell’ingaggio. La questione è uno dei temi principali per il futuro della squadra, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

L’accoglienza dei tifosi della Roma per De Rossi e l’abbraccio con Dybala: “Bentornato a casa” - Tutto l'Olimpico ha omaggiato De Rossi prima della partita tra Roma e Genoa: tanti striscioni e l'abbraccio speciale con Dybala immortalato dalle telecamere ... fanpage.it

Roma-Genoa 2-0 | Soulé+Kone in 19'! De Rossi abbraccia Dybala e Mancini | OneFootball - Genoa allo Stadio Olimpico chiude l'ultimo turno di Serie A del 2025: i giallorossi dopo la sconfitta con la Juventus possono sorpassare di nuovo i bianconeri al 4° posto con una vittoria. onefootball.com

Paulo Dybala vuole restare alla Roma. Pronto anche a ridursi l’ingaggio pur di continuare in giallorosso, la Joya lavora per dimostrare affidabilità fisica e centralità nel progetto. Le risposte dal campo iniziano ad arrivare: 90 minuti di qualità contro il Geno - facebook.com facebook

#Dybala- #Roma e il rinnovo: cosa cambia dopo le parole di #Gasperini x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.