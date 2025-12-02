Roma per Gasperini c’è un problema da risolvere | il tecnico giallorosso deve trovare una soluzione al più presto Le ultime sul club capitolino

Roma, la sconfitta contro il Napoli apre la strada ad una nuova riflessione in casa giallorossa. La squadra sembra Soulé-dipendente Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha un problema evidente che sta diventando una costante stagionale: la “Soulé-dipendenza”. Quando il talento argentino non si accende, l’intera manovra offensiva giallorossa si inceppa, rendendo tutto più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, per Gasperini c’è un problema da risolvere: il tecnico giallorosso deve trovare una soluzione al più presto. Le ultime sul club capitolino

Approfondisci con queste news

? #Totti: "La #Roma di #Gasperini può dire la sua. #Svilar il miglior giocatore del 2024-25" #ASRoma Vai su X

Le parole di Totti sulla Roma e su Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

La Roma e l'allergia punti contro le big: Gasperini non inverte la tendenza - Il giorno dopo la sconfitta col Napoli che è costata la vetta alla Roma, in casa giallorossa non si fanno drammi ma si valutano ... Si legge su leggo.it

Roma, ancora problemi per Gasperini: l’attacco è un flop - Per rispondere alle grandi ambizioni nell'organico di Gasperini sono necessari due nuovi attaccanti. Scrive sportpaper.it

LE INTERVISTE – Roma, Gasperini: “Perso per un nostro errore, non dovevamo concedere quel gol” - ] ... Da pianetazzurro.it

Roma-Napoli, i dubbi di Gasperini sul gol: Conte replica al tweet di De Laurentiis - Napoli, De Laurentiis chiama in causa Conte dopo la vittoria e il tecnico risponde ironicamente. Scrive sport.virgilio.it

Gasperini ammette gli errori della Roma contro il Napoli: “Non avevamo l’energia giusta e non abbiamo giocato come volevamo” - Gian Piero Gasperini, costretto in tribuna per squalifica, ha analizzato la sconfitta della Roma contro il Napoli, arrivata con un’altra rete subita in ... Scrive stadiosport.it

Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: "Abbiamo problemi in attacco, ko che ci fa riflettere" - Gian Piero Gasperini è certamente deluso per la sconfitta contro il Viktoria Plzen ma non crede che la sua squadra abbia sottovalutato l'avversario come dichiarato al termine del match da Paulo Dybala ... Scrive sport.sky.it