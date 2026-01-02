Dissequestrate le salme di madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso | ora i funerali
Le salme di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, vittime di un’intossicazione a Campobasso, sono state dissequestrate e trasferite a Pietracatella. Ora si attende la definizione delle procedure funebri. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si stringe intorno ai familiari nel dolore per la perdita delle due donne.
Le salme della quindicenne Sara Di Vita e della cinquantenne Antonella Di Ielsi sono state dissequestrate e saranno riportate a Pietracatella. Per i funerali però si apettano le notizie dall'ospedale Spallanzani di Roma dove è ricoverato Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
