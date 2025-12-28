Intossicazione alimentare morte madre e figlia 15enne a Campobasso
A Pietracatella, in provincia di Campobasso, una tragica vicenda ha coinvolto una madre e sua figlia di 15 anni, decedute probabilmente a causa di un’intossicazione alimentare dopo una cena in famiglia. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause dell’accaduto, che ha suscitato grande dolore nella comunità locale. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli sanitari e di una corretta gestione degli alimenti.
Sono morte la mamma e la figlia di 15 anni rimaste probabilmente intossicate dopo una cena in famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La ragazza, Sara Di Vita, è deceduta la notte scorsa presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre la madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni, è deceduta questa mattina intorno alle 11 nello stesso nosocomio. Entrambe erano ricoverate in terapia intensiva, mentre il padre è ricoverato ancora in un altro reparto. Il decesso dovrebbe essere dovuto a una intossicazione alimentare, non da pesce, come in una prima ipotesi, ma da funghi. La famiglia si era sentita male dopo una cena consumata il 27 dicembre, recandosi in ospedale dove era stato escluso il botulino, venendo così rimandata a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
