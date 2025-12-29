Intossicazione alimentare a Campobasso | cinque indagati per morte madre e figlia

La Procura di Campobasso ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati in relazione alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta dopo un episodio di sospetta intossicazione alimentare. L’inchiesta mira a chiarire le cause di questa grave vicenda, che ha coinvolto le due donne nell’ospedale Cardarelli. Restano in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità e circostanze precise.

Ci sarebbero cinque persone indagate nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all’ospedale Cardarelli in seguito a quella che viene sospettata come una gravissima forma di intossicazione alimentare. La conferma arriva da fonti vicine alla Procura, che ha aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reato, tra cui la più grave di omicidio colposo plurimo. Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli di Campobasso nei giorni durante i quali il nucleo familiare si era rivolto alle cure ospedaliere a causa di forti sintomi da intossicazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

