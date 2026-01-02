De Zerbi commenta la disputa sulla Supercoppa di Francia in Kuwait, sottolineando l'importanza che la partita si svolga davanti ai tifosi. La sua riflessione evidenzia come, anche in Francia, si vivano situazioni analoghe a quelle di altri paesi, come Spagna e Italia, dove le scelte di sede influenzano il coinvolgimento delle squadre e dei tifosi.

De Zerbi ha detto la sua. In Francia si vive una situazione simile a quella di Barcellona e Villarreal in Spagna, o di Como e Milan in Italia, ma questa volta non si parla di campionato. Giovedì prossimo, alle 19, il Marsiglia avrà l’occasione di vincere il suo primo trofeo dal 2012, quando conquistò la Coupe de la Ligue, affrontando il Psg nel Trophée des champions. La partita si giocherà in Kuwait. Il quotidiano francese L’Équipe: “Roberto De Zerbi non è entusiasta di questa scelta, nonostante rappresenti un’opportunità per il club marsigliese di aggiudicarsi un titolo”. Le parole di De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi contro la Supercoppa di Francia in Kuwait: «Dovrebbe giocarsi davanti ai tifosi, vale anche per l’Italia»

Leggi anche: De Zerbi critica la scelta del Kuwait per PSG-OM: “Contrario a questa logica economica”

Leggi anche: Poker di Greenwood e il Marsiglia di De Zerbi vola: è capolista davanti al Psg

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

De Zerbi polemico sulla Supercoppa: "Non si può disputare fuori dal paese di origine" - L'allenatore del Marsiglia ha espresso tutto il suo disappunto sulla location del Trophée des Champions dove affronterà il Psg ... tuttosport.com