Poker di Greenwood e il Marsiglia di De Zerbi vola | è capolista davanti al Psg

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro gol per il giocatore inglese nella vittoria sul Le Havre 6-2 che lancia alla squadra in testa da sola. Si è fermato anche il Lione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Poker di Greenwood e il Marsiglia di De Zerbi vola: è capolista davanti al Psg

