Sono dislessico Ho difficoltà di apprendimento L’ho scoperto solo a 31 anni di non essere stupido tutti mi dicevano che lo ero | lo rivela Henry Winkler
È stato l’iconico e indimenticabile Fonzie nella serie tv cult “ Happy Days”, nato nel 1974 e andato in onda per undici stagioni. Henry Winkler festeggerà 80 anni il prossimo 30 ottobre ed è pronto a lanciare il 9 novembre su History Channel “Una storia pericolosa”, una serie di divulgazione che affronta il tema degli abitudini, degli oggetti e dei passatempi di epoche passate che oggi non sono più presenti per i pericoli che comportano. Per l’occasione l’attore si è raccontato a La Repubblica, ma prima ha presentato il suo nuovo progetto: “ Affrontiamo la Storia, ma non i grandi eventi come l’offensiva delle Ardenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
