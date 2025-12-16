Max Angioni, noto comico e attore di successo, torna sui palchi italiani con lo spettacolo “Anche Meno – Round finale”. In questa nuova performance, l’artista riflette con umorismo su eventi quotidiani e profonde domande esistenziali, creando un mondo immaginifico che combina comicità e introspezione. Lo show, scritto da lui e diretto da Ester Montalto, è già stato acclamato in Italia e in Europa.

© Ilfattoquotidiano.it - “La prima cosa che ho pensato è stata di essere un cogl**ne. Ho dimenticato il garage aperto e mi hanno rubato la bici da 4mila euro”: lo rivela Max Angioni

Dal 30 dicembre l’attore e comico Max Angioni (che ha partecipato a programmi di successo come “Zelig” ed è arrivato secondo a “Italia’s Got Talent” ) tornerà nei teatri con “Anche Meno – Round finale”, l’atto conclusivo dello show che ha ottenuto applausi in Italia e in Europa nella scorsa stagione Scritto da Max Angioni e diretto da Ester Montalto, lo show porta sul palco un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. Ilfattoquotidiano.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fedez - Prima di ogni cosa Official Video

Video Fedez - Prima di ogni cosa Official Video Video Fedez - Prima di ogni cosa Official Video

Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al Roland Garros contro Sinner: “C’è una cosa che ho sempre pensato…” - Con un look tutto nuovo per celebrare il successo agli US Open contro Jannik Sinner, che gli ha regalato anche la prima posizione del ranking mondiale, Carlos Alcaraz è tornato in campo. corrieredellosport.it

Enrica Bonaccorti a Verissimo: «Il tumore non è regredito: ho già pensato al testamento e al funerale» - Enrica Bonaccorti sceglie "Verissimo" per parlare per la prima volta dopo la diagnosi di tumore al pancreas. corriere.it

Il colore è la prima cosa che ti fa dire “lo voglio!” Ma il vero colpo di fulmine arriva quando scopri il e le giuste per il tuo living Il segreto Pensare prima a e , e solo dopo alla tinta È il divano c - facebook.com facebook