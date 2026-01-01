Strage di Capodanno a Crans-Montana gli ustionati gravi trasferiti a Milano | Sanità svizzera al collasso
In seguito alla tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha causato almeno 47 vittime, la regione Lombardia ha attivato il protocollo di emergenza per il trasferimento dei feriti più gravi a Milano. La gestione dell’incidente ha evidenziato criticità nel sistema sanitario svizzero, ora sotto pressione per l’assistenza ai traumatizzati. Questa operazione mira a garantire cure adeguate alle vittime, in un contesto di emergenza internazionale.
Regione Lombardia ha attivato il protocollo riservato alle grandi emergenze sanitarie per accogliere i feriti di Crans-Montana, dove a seguito dell'incendio in un locale sono morte almeno 47 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
