Crans-Montana | da Le Constellation al Cocoanut Grove i più gravi incendi nei locali notturni

A Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, un incendio nel locale notturno La Constellation ha provocato almeno 47 vittime e numerosi feriti. La tragedia si aggiunge a una serie di incendi gravi che hanno interessato i principali locali notturni della località svizzera, tra cui anche il Cocoanut Grove. Questi eventi evidenziano le criticità legate alla sicurezza negli spazi di aggregazione notturna.

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nel bar-discoteca La Constellation ha causato almeno 47 morti e oltre 100 feriti, secondo le autorità. Le fiamme si sono propagate rapidamente all'interno del locale affollato, riaccendendo l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza antincendio in spazi chiusi destinati all'intrattenimento. Nel corso degli anni, incendi in bar, discoteche e sale da concerto hanno provocato alcuni dei più gravi disastri civili, spesso aggravati da materiali infiammabili, sovraffollamento e dall'uso di effetti pirotecnici.

