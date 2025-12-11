Busitalia Umbria sciopero di 24 ore il 12 dicembre Garantite fasce orarie in provincia di Perugia e Terni

Il sindacato Filt Cgil ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 12 dicembre, coinvolgendo il servizio di Busitalia Umbria. Nonostante lo sciopero, saranno garantite alcune fasce orarie di trasporto nelle province di Perugia e Terni. La misura mira a tutelare i diritti dei lavoratori e a sensibilizzare le istituzioni sulle questioni del settore.

Il sindacato Filt Cgil ha proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di domani, venerdì 12 dicembre. Busitalia Umbria (Gruppo Fs) ha comunicato le modifiche ai servizi dei trasporti.Provincia di PerugiaGaranzia nelle fasce orarie 6-9 e 12-15 per servizi autobus urbani ed extraurbani.

