Gli ambulatori odontoiatrici sociali dell'Asp di Catania offrono accesso gratuito alle cure dentali per le persone in situazioni di vulnerabilità. Questo servizio mira a garantire un'assistenza odontoiatrica di base a chi ne ha maggiormente bisogno, contribuendo a ridurre le disparità nel settore sanitario. Un'opportunità importante per garantire a tutti il diritto a un sorriso sano, senza barriere economiche o sociali.

C'è una parte di bisogno sanitario che resta spesso invisibile: è quello legato alle cure odontoiatriche. Secondo i dati dell’Istat, le prestazioni dentali sono tra quelle a cui si rinuncia più frequentemente, soprattutto per motivi economici. Un bisogno che colpisce in modo particolare le fasce. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ambulatori odontoiatrici sociali dell'Asp di Catania: accesso gratuito per le fasce vulnerabili

Leggi anche: Persone vulnerabili: l’Asp attiva due nuovi ambulatori odontoiatrici per cure e protesi gratuite

Leggi anche: Ambulatori di prossimità odontoiatrici dell’Asp di Palermo, consegnata prima protesi gratuita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ambulatori odontoiatrici sociali dell'Asp di Catania: accesso gratuito per le fasce vulnerabili - Il programma mira a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure, promuovendo modelli di presa in carico integrata e medicina di prossimità sul territorio ... cataniatoday.it

Asp Palermo, due ambulatori odontoiatrici per le fasce deboli - PALERMO – Si amplia la rete dei servizi sanitari dell’Asp di Palermo dedicati alle fasce più fragili della popolazione. livesicilia.it

Prima protesi gratuita consegnata negli ambulatori di prossimità odontoiatrici dell’Asp di Palermo - Un mese dopo l’attivazione degli Ambulatori di Prossimità Odontoiatrici dell’ASP di Palermo, nell’ambito del Programma Nazionale “Equità nella Salute” (PNES) 2021- teleoccidente.it

Il trattamento endodontico è doloroso Ci risponde il Dott. Mazzocco. Contatti: Tel. 045 634 0735 [email protected] __ Dir. San: Dr.ssa N. Gazzieri VR-01696 #endodonzia #gazzieri #sambulatoriodontoiatrici - facebook.com facebook