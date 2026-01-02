Crans Montana decreto d' urgenza per attivare la Protezione civile italiana

È stato firmato un decreto di urgenza che attiva la Protezione civile italiana, dichiarando lo stato di mobilitazione nazionale. Questa misura permette di coordinare rapidamente le risorse e le forze necessarie per affrontare eventuali emergenze o situazioni di bisogno nel territorio. La decisione mira a garantire una risposta efficace e tempestiva, assicurando la tutela della popolazione e l’efficienza delle operazioni di soccorso.

"Ho firmato il decreto per dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di protezione civile. È uno strumento che consente a tutte le strutture italiane, quindi non soltanto quelle delle regioni confinanti con la Svizzera, che si sono già attivate per altro, di poter intervenire con uomini e mezzi. Questo avviene quando il Paese colpito dalla calamità non è più nelle condizioni di far fronte all'emergenza". Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ospite a Coffee Break su La7, è intervenuto riguardo la strage di Capodanno a Crans-Montana che ha fatto 47 morti e più di cento feriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans Montana, decreto d'urgenza per attivare la Protezione civile italiana Leggi anche: “È morto”. Crans Montana, chi è la prima vittima italiana Leggi anche: Crans-Montana, accertata la prima vittima italiana: chi è Emanuele Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans Montana, può succedere anche in Italia? Capienza massima locali e porte antincendio obbligatorie: le misure dopo la tragedia di...; Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Il fuoco, le urla, il terrore: il video dell’esplosione a Crans. Crans-Montana, il ministro Musumeci annuncia a La7 la mobilitazione della protezione civile: cos'è e cosa significa - Il ministro della Protezione civile annuncia misure straordinarie per assistere la Svizzera dopo la strage di Crans- tg.la7.it

Crans Montana, l'ambasciatore in Svizzera: "Incendio causato da un petardo" - Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020) ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I nomi degli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Oggi la visita di Tajani x.com

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.