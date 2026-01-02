crans montana la russa depone dei fiori davanti al consolato svizzero a milano

A Milano, La Russa ha deposto dei fiori davanti al Consolato svizzero, esprimendo un gesto di solidarietà. In momenti come questi, le parole risultano spesso superflue, e un semplice atto può rappresentare un messaggio condiviso, al di là delle differenze politiche. Un gesto che sottolinea l'importanza di dimostrare vicinanza e rispetto in situazioni di emergenza o crisi.

“Credo che non ci sia bisogno di parole, in questi casi le parole sono veramente superflue. Credo che questo piccolissimo gesto di solidarietà parli da solo e credo che valga per tutti gli italiani, al di là delle differenze di partito e politica. Quello che abbiamo voluto fare era mostrare un sentimento sincero di cordoglio e lo facciamo davanti al Consolato, naturalmente”. Così il presidente del senato, Ignazio La Russa di fronte al consolato generale svizzero a Milano dove con una delegazione di Fratelli d’Italia ha deposto dei fiori in segno di cordoglio e vicinanza col paese elvetico a seguito della strage di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

