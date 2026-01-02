Crans-Montana La Russa depone dei fiori davanti al Consolato svizzero a Milano
A Milano, La Russa ha deposto dei fiori davanti al Consolato svizzero, esprimendo un gesto di solidarietà. In momenti come questi, le parole risultano spesso superflue, e un semplice atto può rappresentare un messaggio condiviso, al di là delle differenze politiche. Un gesto che sottolinea l'importanza di dimostrare vicinanza e rispetto in situazioni di emergenza o crisi.
“Credo che non ci sia bisogno di parole, in questi casi le parole sono veramente superflue. Credo che questo piccolissimo gesto di solidarietà parli da solo e credo che valga per tutti gli italiani, al di là delle differenze di partito e politica. Quello che abbiamo voluto fare era mostrare un sentimento sincero di cordoglio e lo facciamo davanti al Consolato, naturalmente”. Così il presidente del senato, Ignazio La Russa di fronte al consolato generale svizzero a Milano dove con una delegazione di Fratelli d’Italia ha deposto dei fiori in segno di cordoglio e vicinanza col paese elvetico a seguito della strage di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori
Leggi anche: Gualtieri depone fiori davanti alla Torre dei Conti: "Giornata di lutto cittadino 5 novembre"
Crans-Montana, La Russa depone fiori davanti al consolato svizzero di Milano; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La procuratrice: «Almeno 40 morti, si indaga sulla schiuma insonorizzante che ha preso fuoco». Autorità svizzere: «Identificazione è priorità».
Crans-Montana, La Russa depone fiori davanti al consolato svizzero di Milano - Il presidente del Senato Ignazio La Russa e una delegazione di esponenti FdI di Milano tra cui il parlamentare Riccardo De Corato ha deposto mazzi di fiori bianchi e rossi davanti al consolato svizzer ... msn.com
Crans-Montana, La Russa depone dei fiori davanti al Consolato svizzero a Milano - (LaPresse) “Credo che non ci sia bisogno di parole, in questi casi le parole sono veramente superflue. stream24.ilsole24ore.com
Tragedia Crans Montana, La Russa depone fiori al consolato svizzero di Milano - Così il presidente del Senato Ignazio La Russa rivolgendosi ai cronisti dopo aver deposto assieme ad una delegazione locale di Fratelli d'Italia un mazzo di fiori bianchi e rossi davanti al consolato ... msn.com
Crans-Montana, La Russa depone dei fiori al consolato svizzero: Un sentimento di cordoglio
Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com
Crans-Montana: autorità a lavoro per identificare le vittime Le autorità svizzere sono a lavoro per identificare le vittime del rogo al bar "Le Constellation" che ha provocato decine di vittime e più di cento feriti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.