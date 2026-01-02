Crans-Montana La Russa depone dei fiori davanti al Consolato svizzero a Milano

Da lapresse.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, La Russa ha deposto dei fiori davanti al Consolato svizzero, esprimendo un gesto di solidarietà. In momenti come questi, le parole risultano spesso superflue, e un semplice atto può rappresentare un messaggio condiviso, al di là delle differenze politiche. Un gesto che sottolinea l'importanza di dimostrare vicinanza e rispetto in situazioni di emergenza o crisi.

“Credo che non ci sia bisogno di parole, in questi casi le parole sono veramente superflue. Credo che questo piccolissimo gesto di solidarietà parli da solo e credo che valga per tutti gli italiani, al di là delle differenze di partito e politica. Quello che abbiamo voluto fare era mostrare un sentimento sincero di cordoglio e lo facciamo davanti al Consolato, naturalmente”. Così il presidente del senato, Ignazio La Russa di fronte al consolato generale svizzero a Milano dove con una delegazione di Fratelli d’Italia ha deposto dei fiori in segno di cordoglio e vicinanza col paese elvetico a seguito della strage di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crans montana la russa depone dei fiori davanti al consolato svizzero a milano

© Lapresse.it - Crans-Montana, La Russa depone dei fiori davanti al Consolato svizzero a Milano

Leggi anche: Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori

Leggi anche: Gualtieri depone fiori davanti alla Torre dei Conti: "Giornata di lutto cittadino 5 novembre"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans-Montana, La Russa depone fiori davanti al consolato svizzero di Milano; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La procuratrice: «Almeno 40 morti, si indaga sulla schiuma insonorizzante che ha preso fuoco». Autorità svizzere: «Identificazione è priorità».

crans montana russa deponeCrans-Montana, La Russa depone fiori davanti al consolato svizzero di Milano - Il presidente del Senato Ignazio La Russa e una delegazione di esponenti FdI di Milano tra cui il parlamentare Riccardo De Corato ha deposto mazzi di fiori bianchi e rossi davanti al consolato svizzer ... msn.com

crans montana russa deponeCrans-Montana, La Russa depone dei fiori davanti al Consolato svizzero a Milano - (LaPresse) “Credo che non ci sia bisogno di parole, in questi casi le parole sono veramente superflue. stream24.ilsole24ore.com

crans montana russa deponeTragedia Crans Montana, La Russa depone fiori al consolato svizzero di Milano - Così il presidente del Senato Ignazio La Russa rivolgendosi ai cronisti dopo aver deposto assieme ad una delegazione locale di Fratelli d'Italia un mazzo di fiori bianchi e rossi davanti al consolato ... msn.com

Crans-Montana, La Russa depone dei fiori al consolato svizzero: Un sentimento di cordoglio

Video Crans-Montana, La Russa depone dei fiori al consolato svizzero: Un sentimento di cordoglio

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.