Gualtieri depone fiori davanti alla Torre dei Conti | Giornata di lutto cittadino 5 novembre

AGI - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha deposto un mazzo di fiori a largo Corrado Ricci dove ieri si è consumata la tragedia col crollo della Torre dei Conti e la morte di un operaio. "Siamo qui oggi a esprimere il cordoglio mio personale, di tutta l'amministrazione e di tutta la città, perché i romani hanno seguito con grande partecipazione questa tragedia per la scomparsa di questo lavoratore - ha detto Gualtieri - naturalmente è per questo anche disposta una giornata di lutto cittadino per domani, credo doverosa". "Ho partecipato al comitato per l'ordine della sicurezza - ha aggiunto - dove ci siamo confrontati sull'avvio di un lavoro tecnico, immediato, per capire quali interventi fare per la messa in sicurezza della torre, oltre naturalmente al lavoro fondamentale in capo alla magistratura di verifica, accertamenti delle cause e, se ci sono, eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gualtieri depone fiori davanti alla Torre dei Conti: "Giornata di lutto cittadino 5 novembre"

