Crans Montana il precedente del cinema Statuto a Torino e il tragico destino di Maurizio che fu fra i 64 morti del rogo Alla fine nessuno pagò | finì in prescrizione

Crans Montana, noto per il precedente del cinema Statuto a Torino, è tristemente ricordato anche per il tragico incendio che costò la vita a Maurizio Verna, tra i 64 morti dell’incendio. La vicenda di Maurizio, uno psicologo torinese di 29 anni, iniziò quella mattina di febbraio del 1983, quando si alzò all’alba per una giornata di sci in Valle d’Aosta. La sua storia rimane un triste ricordo di quella tragedia, conclusasi con la prescrizione di ogni responsabilità

Il mattino di domenica 13 febbraio 1983 Maurizio Verna, uno psicologo torinese di 29 anni, si alza il mattino all’alba per andare a sciare in Valle d’Aosta, a Champoluc. Si mette in coda per prendere l’ovovia, quando all’improvviso l’impianto viene fermato. Poco dopo la partenza una cabinovia si stacca dalla fune portante e scivola addosso alla precedente. Nessuno si fa male, i tecnici risistemano al posto giusto la cabina e l’impianto è pronto per essere avviato. Maurizio sta preparandosi a salire dietro un gruppo di 11 sciatori, quando una persona dietro di lui chiede di passargli perché fa parte della famiglia che sta salendo sulle cabine. 🔗 Leggi su Open.online

