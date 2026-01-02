Crans Montana non vuole annullare la tappa di Coppa del Mondo di sci nonostante i 47 morti nel rogo di fine anno
Crans-Montana ha deciso di mantenere in programma la tappa di Coppa del Mondo di sci, nonostante la tragedia che ha causato 47 vittime nell’incendio di fine anno. Venerdì 2 gennaio si sono svolti i funerali a Sion, a circa trenta chilometri dalla località, mentre si prosegue con le attività sportive previste. La scelta di non annullare l’evento ha suscitato riflessioni sulla gestione della sicurezza e il rispetto per le vittime.
Venerdì 2 gennaio, intorno alle 11, i primi carri funebri hanno iniziato la loro sfilata a Sion, a una trentina di chilometri da Crans-Montana, per trasportare le salme delle vittime del tragico incendio che ha colpito la stazione sciistica nella notte di Capodanno. Il rogo al locale Le Costellation, con 47 morti accertati fin qui. Lo scrive Le Parisien È difficile pensare, in questo momento, che tra poco più di un anno, dall’1 al 14 febbraio 2027, la località svizzera teatro della tragedia di inizio anno ospiterà i Campionati del mondo di sci alpino. Nessuno, ovviamente, ha la mente rivolta a quell’evento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti nel rogo. «Una sola via di fuga. Ricoverati tanti giovani» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Leggi anche: Crans-Montana, rogo alla festa di Capodanno: 47 morti tra i turisti. Tajani: «Dodici italiani feriti, una quindicina i dispersi» – I video
Annullato lo spettacolo pirotecnico ad Ascona.
Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Media: "Nel locale molte irregolarità". LIVE - Media: 'Nel locale molte irregolarità'. tg24.sky.it
Utilizzo dati e privacy - La Svizzera dichiara lo stato di emergenza Sono oltre una quarantina i morti accertati e 115 i feriti a causa dell'incendio di natura ... tgcom24.mediaset.it
Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans- tg24.sky.it
Crans Montana, Eliot Thelen: «Ho visto cose orribili» x.com
Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.