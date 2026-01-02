Crans Montana non vuole annullare la tappa di Coppa del Mondo di sci nonostante i 47 morti nel rogo di fine anno

Crans-Montana ha deciso di mantenere in programma la tappa di Coppa del Mondo di sci, nonostante la tragedia che ha causato 47 vittime nell’incendio di fine anno. Venerdì 2 gennaio si sono svolti i funerali a Sion, a circa trenta chilometri dalla località, mentre si prosegue con le attività sportive previste. La scelta di non annullare l’evento ha suscitato riflessioni sulla gestione della sicurezza e il rispetto per le vittime.

