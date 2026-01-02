Silb-Confcommercio | la tragedia di Crans Montana riapre il tema sicurezza servono regole e controlli veri

La tragedia di Crans Montana evidenzia l’importanza di garantire la sicurezza nelle strutture di intrattenimento. È fondamentale che tali ambienti siano gestiti da professionisti qualificati, con regole chiare e controlli efficaci, per assicurare la tutela dei clienti e prevenire incidenti. Solo attraverso un approccio serio e regolamentato si può operare in modo responsabile e sicuro.

La tragedia di Crans Montana riporta con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi dell’intrattenimento, che non può e non deve svolgersi in spazi improvvisati, ma esclusivamente in locali gestiti da professionisti in grado di garantire la piena incolumità dei clienti. Una catastrofe che deve rappresentare un monito anche per il nostro Paese: episodi simili possono verificarsi ovunque, anche in Italia, qualora eventi affollati vengano organizzati in spazi non idonei o privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge. “Di fronte a eventi così drammatici il primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari” dichiara il presidente di Silb-Confcommercio Campania, Alessandro Esposito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Tragedia Crans Montana: la ricostruzione, le indagini e il tema della sicurezza Leggi anche: Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans Montana, può succedere anche in Italia? Capienza massima locali e porte antincendio obbligatorie: le misure dopo la tragedia di...; Crans Montana, l’ansia per gli italiani: «Mio figlio non risponde, aiutatemi a trovarlo». Il dramma dei genitori; Schianto in auto: bimbo portato via ?in elicottero, è in prognosi riservata. Crans-Montana, morti annunciati: le regole ignorate uccidono. Cosa fare per essere sicuri - Montana in Svizzera durante i festeggiamenti di Capodanno evidenzia l’importanza delle norme di sicurezza nei locali pubblici ... italiaatavola.net

