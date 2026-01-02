Crans Montana i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne | così è scoppiato l' incendio che i ragazzi volevano spegnere con le giacche

A Crans Montana, un incendio si è verificato in un locale dove pannelli in poliuretano sul soffitto e candele sopra lo champagne hanno contribuito alla situazione. I ragazzi, tentandone lo spegnimento, hanno usato le giacche. Un cameriere con maschera e una collega con casco, entrambi con bottiglie di champagne e candele, sono stati coinvolti nell’episodio. Quanto accaduto evidenzia i rischi legati a elementi infiammabili in ambienti pubblici.

Un cameriere con una maschera sul viso porta sulle spalle una collega, che invece indossa un casco. Entrambi portano in mano delle bottiglie di champagne, sulle quali sono poste le candele con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche) Leggi anche: Crans-Montana, la foto che mostra come è scoppiato l'incendio: le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno Leggi anche: “Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana, cosa è sucesso? Le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage; Cosa è successo a Le Constellation? Dentro l'incidente che ha innescato la risposta di sicurezza più insolita della Svizzera; Strage di Crans-Montana: BastionMediaFR pubblica le immagini dell’incendio; È qui che prendono fuoco i pannelli acustici del locale. Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche) - Entrambi portano in mano delle bottiglie di champagne, sulle quali sono poste le candele con effetto ... ilmessaggero.it

Crans Montana, cosa è sucesso? Le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans- ilmattino.it

Crans Montana, così è scoppiato l'incendio: le candele vicino al soffitto, le fiamme e una sola via di fuga. E spunta nuovo video - Montana, che ha causato decine di morti e molti altri feriti, l'indagine si concentra ora sul bar dove si è verificata la tragedia. ilmattino.it

Strage di Crans-Montana. In attesa di una lista ufficiale da parte delle autorità, al momento risultano sei gli italiani dispersi e 13 quelli ricoverati. x.com

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.