Crans-Montana la foto che mostra come è scoppiato l' incendio | le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno

A Crans-Montana, un incendio ha devastato una festa di mezzanotte, originato da bottiglie di champagne con candelotti accesi e un soffitto in legno. Due giovani francesi hanno spiegato a BFMTV come il rogo sia scoppiato in pochi secondi, trasformando un momento di festa in una situazione di emergenza. Un episodio che sottolinea i rischi legati a comportamenti imprudenti durante eventi sociali.

Arriva la conferma dei primi italiani coinvolti nell'incendio e nell'esplosione della notte di Capodanno durante i festeggiamenti al «Constellation», un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, a Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera. Sono una ra - facebook.com facebook

