Crans-Montana la foto che mostra come è scoppiato l' incendio | le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno

Da leggo.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, un incendio ha devastato una festa di mezzanotte, originato da bottiglie di champagne con candelotti accesi e un soffitto in legno. Due giovani francesi hanno spiegato a BFMTV come il rogo sia scoppiato in pochi secondi, trasformando un momento di festa in una situazione di emergenza. Un episodio che sottolinea i rischi legati a comportamenti imprudenti durante eventi sociali.

Una festa di mezzanotte trasformata in incubo in pochi secondi. È bastato un momento. Due giovani francesi hanno raccontato a BFMTV che l?incendio sarebbe scoppiato a causa di alcune. 🔗 Leggi su Leggo.it

crans montana la foto che mostra come 232 scoppiato l incendio le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno

© Leggo.it - Crans-Montana, la foto che mostra come è scoppiato l'incendio: le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno

Leggi anche: “Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana

Leggi anche: Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica: diversi morti -; Ucraina, 1.397° giorno di guerra; Mosca mostra drone abbattuto nell'attacco alla dacia di Putin: Kiev smentisce.

crans montana foto mostraLe immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo l'esplosione di Capodanno - Sono circa quaranta i morti e cento feriti a causa dell' incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans- ilfoglio.it

crans montana foto mostraCrans-Montana, così è scoppiato l'incendio: le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno - Due giovani francesi hanno raccontato a BFMTV che l’incendio sarebbe scoppiato a causa di ... leggo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.