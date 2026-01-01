Crans-Montana la foto che mostra come è scoppiato l' incendio | le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno
A Crans-Montana, un incendio ha devastato una festa di mezzanotte, originato da bottiglie di champagne con candelotti accesi e un soffitto in legno. Due giovani francesi hanno spiegato a BFMTV come il rogo sia scoppiato in pochi secondi, trasformando un momento di festa in una situazione di emergenza. Un episodio che sottolinea i rischi legati a comportamenti imprudenti durante eventi sociali.
Una festa di mezzanotte trasformata in incubo in pochi secondi. È bastato un momento. Due giovani francesi hanno raccontato a BFMTV che l?incendio sarebbe scoppiato a causa di alcune. 🔗 Leggi su Leggo.it
Sono circa quaranta i morti e cento feriti a causa dell' incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana
Crans-Montana, così è scoppiato l'incendio: le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno - Due giovani francesi hanno raccontato a BFMTV che l'incendio sarebbe scoppiato a causa di
Strage a Crans-Montana, Bertolaso:"In partenza per la Svizzera team di specialisti e psicologi" x.com
Arriva la conferma dei primi italiani coinvolti nell'incendio e nell'esplosione della notte di Capodanno durante i festeggiamenti al «Constellation», un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, a Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera. Sono una ra - facebook.com facebook
