Durante una festa al Constellation Bar di Crans-Montana, un incendio è stato causato da una candela troppo vicina al soffitto, inserita in una bottiglia di champagne. La presenza di candele accese per creare atmosfera ha portato a un episodio grave, che ha sconvolto la comunità locale. Questo incidente evidenzia i rischi legati all’uso di fonti di calore in ambienti con decorazioni e oggetti infiammabili.

Qualche candela accesa per creare l’atmosfera giusta e inserita nelle bottiglie di champagne ha trasformato la serata di festa nel Constellation Bar di Crans-Montana in una tragedia senza precedenti in Svizzera. Secondo il racconto di due giovani francesi presenti nel locale, Emma e Albane, l’innesco dell’incendio è stato incredibilmente banale: il fuoco, avvicinato troppo al soffitto in legno, si è propagato in pochi secondi in tutto il locale, gremito di persone pronte a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. “Una delle candeline è stata avvicinata troppo al soffitto, che ha preso fuoco. Nel giro di poche decine di secondi tutto il soffitto era in fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana

Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti

Leggi anche: L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana: l’ipotesi petardo e le testimonianze che divergono. “Prima le fiamme, poi l’esplosione”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana - L’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha dichiarato che l'esplosione è stata "causata da un petardo sparato sul controsoffitto". ilfattoquotidiano.it