Crans-Montana foto mostra innesco rogo

9.50 Una foto potrebbe spiegare cos'è successo a "Le Constellation", il locale a Crans-Montana, in Svizzera, distrutto da un rogo in cui sono morte 47 persone e 115 ustionate. Lo scatto mostra almeno sette "fontane luminose" legate alle bottiglie di champagne tenute in alto da alcuni giovani: non si capisce se ospiti o dipendenti del locale. Sopra di loro si vede il rivestimento insonorizzante prendere fuoco all'altezza del bancone bar. Sono 19 gli italiani coinvolti: sei dispersi e 13 ustionati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

