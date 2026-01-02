Strage a Crans-Montana bengala e fontane luminose vicine al soffitto | le foto del probabile innesco dell’incendio

Due fotografie diffuse dall’emittente francese Bfmtv rivelano il possibile momento di innesco dell’incendio nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno. L’incidente, che ha provocato 47 vittime e 112 feriti, ha sconvolto la comunità locale. Analizzare le immagini e le cause dell’incendio è fondamentale per comprendere meglio l’accaduto e prevenire future tragedie.

Due fotografie diffuse dall’emittente francese Bfmtv mostrano il possibile momento di innesco dell ’incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, che ha causato la morte di 47 persone e ne ha ferite 112, alcune in maniera molto grave. Quasi tutti giovanissimi. Le immagini – scattate all’interno del locale da alcuni sopravvissuti e inviate all’emittente – documentano l’atmosfera dei festeggiamenti poco prima del rogo. In particolare, si notano bengala e fontane luminose accese in prossimità del soffitto, in un ambiente affollato dove i clienti celebravano l’arrivo del nuovo anno ordinando bottiglie di champagne e vini pregiati, decorate con candele scintillanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage a Crans-Montana, bengala e fontane luminose vicine al soffitto: le foto del probabile innesco dell’incendio Leggi anche: Crans-Montana, la foto che mostra come è scoppiato l'incendio: le bottiglie di champagne con i candelotti accesi e il soffitto in legno Leggi anche: **Svizzera: una candela scintillante probabile causa dell'incendio a Crans-Montana** La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte». Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi. Tajani oggi sul posto – La diretta - Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans- lapresse.it

